Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кубок Азии
Команды
Сирия
Результаты
Результаты сборной Сирии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://sfa.sy/ar
Тренер:
Хосе Лана
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Кубок арабских наций. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отбор Кубка Азии. Третий раунд 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Кубок Азии. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Кубок Азии. Групповой этап 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Кубок Азии. групповой раунд 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
31.03 | 19:15
Сирия
5 : 1
Афганистан
18.11 | 12:00
Пакистан
0 : 5
Сирия
14.10 | 13:30
Мьянма
0 : 3
Сирия
09.10 | 19:15
Сирия
5 : 1
Мьянма
10.06 | 20:15
Афганистан
0 : 1
Сирия
25.03 | 21:00
Сирия
2 : 0
Пакистан
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
1
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
5
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
6
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
13
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+