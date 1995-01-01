Турниры:

Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Кубок Азии. групповой раунд 2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2010