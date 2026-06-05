05.06.2026, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
3-2-3-2
16
Лапоухов
2
Печенин
20
Волков
6
Бегунов
4
Лисакович
8
Селява
22
Концевой
9
Эбонг
6
Гоманов
21
Шуманский
18
Морозов
4-3-1-2
22
19
Анан
2
Фака
13
3
16
Абрахам
8
Амин
14
Осман
11
Рамадан
9
Саббаг
7
Аль-Асвад
2
Печенин
24
Малькевич
24
Малькевич
2
Печенин
Калинин
19
Шевченко
19
Шевченко
Калинин
Лисакович
3
Козлов
3
Козлов
Лисакович
9
Эбонг
14
Яблонский
14
Яблонский
9
Эбонг
22
Концевой
78
Соколовский
78
Соколовский
22
Концевой
21
Шуманский
10
Киреев
10
Киреев
21
Шуманский
8
Селява
10
Громыко
10
Громыко
8
Селява
18
Морозов
13
Варданян
13
Варданян
18
Морозов
2
Фака
5
Аль-Мидани
5
Аль-Мидани
2
Фака
3
6
6
3
99
99
8
Амин
19
19
8
Амин
Остались в запасе
Беларусь
Сирия
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
15
Руслан Мялковский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Максим Сарраф
ВР
22
Ахмад Маданье
ВР
4
Abdullah Al Shami
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
95
Ahmad Ashkar
ЦП
21
Хасан Дахан
АП
77
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
96
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Остались в запасе
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
15
Руслан Мялковский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
1
Максим Сарраф
ВР
22
Ахмад Маданье
ВР
4
Abdullah Al Shami
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
95
Ahmad Ashkar
ЦП
21
Хасан Дахан
АП
77
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
96
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хосе Лана
Статистика матча Беларусь - Сирия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию Беларусь против Сирии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Сирия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»