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  • Беларусь – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Беларусь – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 17:50
Беларусь
05.06.2026, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Сирия
3' В. Морозов 11' А. Концевой 48' А. Шуманский 78' Е. Яблонский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
16
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Макс Эбонг
АП
22
Артем Концевой
ЛВ
18
Владислав Морозов
ЦФ
21
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сирия
22
Shaher Al Shakir
ВР
3
Ziad Ghanoum
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
13
A. R. Al Mohamad
ЦЗ
19
Закария Анан
ПЗ
16
Эльмар Абрахам
ЦП
8
Симон Амин
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
11
Аммар Рамадан
АП
7
Махмуд Аль-Асвад
ЦФ
9
Пабло Саббаг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Беларусь
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
24
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
3
Михаил Козлов
ОП
15
Руслан Мялковский
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
10
Максим Киреев
АП
10
Валерий Громыко
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
13
Карен Варданян
ЦФ
Сирия
1
Максим Сарраф
ВР
22
Ахмад Маданье
ВР
4
Abdullah Al Shami
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
6
K. Kourdoghli
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
95
Ahmad Ashkar
ЦП
21
Хасан Дахан
АП
77
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
99
Mohamad Ahmad Al-Sheikh
ЦФ
19
M. Al Mustafa
ЦФ
96
Алаа Аль-Дали
ЦФ
3-2-3-2
16
Лапоухов
2
Печенин
20
Волков
6
Бегунов
4
Лисакович
8
Селява
22
Концевой
9
Эбонг
6
Гоманов
21
Шуманский
18
Морозов
4-3-1-2
22
19
Анан
2
Фака
13
3
16
Абрахам
8
Амин
14
Осман
11
Рамадан
9
Саббаг
7
Аль-Асвад
2
Печенин
24
Малькевич
24
Малькевич
2
Печенин
Калинин
19
Шевченко
19
Шевченко
Калинин
Лисакович
3
Козлов
3
Козлов
Лисакович
9
Эбонг
14
Яблонский
14
Яблонский
9
Эбонг
22
Концевой
78
Соколовский
78
Соколовский
22
Концевой
21
Шуманский
10
Киреев
10
Киреев
21
Шуманский
8
Селява
10
Громыко
10
Громыко
8
Селява
18
Морозов
13
Варданян
13
Варданян
18
Морозов
2
Фака
5
Аль-Мидани
5
Аль-Мидани
2
Фака
3
6
6
3
99
99
8
Амин
19
19
8
Амин
Остались в запасе
Беларусь
Сирия
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
15
Руслан Мялковский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Максим Сарраф
ВР
22
Ахмад Маданье
ВР
4
Abdullah Al Shami
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
95
Ahmad Ashkar
ЦП
21
Хасан Дахан
АП
77
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
96
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Остались в запасе
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
15
Руслан Мялковский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
1
Максим Сарраф
ВР
22
Ахмад Маданье
ВР
4
Abdullah Al Shami
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
95
Ahmad Ashkar
ЦП
21
Хасан Дахан
АП
77
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
96
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хосе Лана
Статистика матча Беларусь - Сирия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию Беларусь против Сирии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Сирия

Беларусь – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Сирия Беларусь
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