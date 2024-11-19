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    Карпин прокомментировал крупную победу России над Сирией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче против Сирии (4:0).

    «75 минут сегодня были идеальными, только после 3:0 подрасслабились где‑то. Все остальное было идеально.

    Были моменты, когда не попадали по мячу, и счет был бы другим. До игры мы не говорили про результат, говорили про то, как мы должны играть. Ребята это выполнили на 100% в первые 75 минут», – сказал Карпин.

    • Дубль оформил Максим Осипенко.
    • У сборной России в 2024 году только сухие победы.
    • Теперь команда соберется в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 23:20
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    Комментарии (3)
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    momwig_
    1732048929
    Крупно обыграла мощная команда, есть чем гордиться..)))
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    insider_retro
    1732049373
    Тренер доволен, игрв в идеале, в РФС паром поддувают, - что ещё надо для отечественного футбола...
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    111ax
    1732052574
    поиграйте еще с Мальдивами, потешьте самолюбие, да или с какой-нибудь дворовой командой еще, ваш уровень как раз
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