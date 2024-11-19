Карпин прокомментировал крупную победу России над Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче против Сирии (4:0).
«75 минут сегодня были идеальными, только после 3:0 подрасслабились где‑то. Все остальное было идеально.
Были моменты, когда не попадали по мячу, и счет был бы другим. До игры мы не говорили про результат, говорили про то, как мы должны играть. Ребята это выполнили на 100% в первые 75 минут», – сказал Карпин.
- Дубль оформил Максим Осипенко.
- У сборной России в 2024 году только сухие победы.
- Теперь команда соберется в марте.
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