Карпин прокомментировал крупную победу России над Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче против Сирии (4:0).

«75 минут сегодня были идеальными, только после 3:0 подрасслабились где‑то. Все остальное было идеально.

Были моменты, когда не попадали по мячу, и счет был бы другим. До игры мы не говорили про результат, говорили про то, как мы должны играть. Ребята это выполнили на 100% в первые 75 минут», – сказал Карпин.

Дубль оформил Максим Осипенко.

У сборной России в 2024 году только сухие победы.

Теперь команда соберется в марте.

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