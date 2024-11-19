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  • Россия – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Россия – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 18:20
Россия
19.11.2024, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Сирия
33' М. Осипенко 53' И. Самошников 66' А. Миранчук 81' М. Осипенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
22
Илья Самошников
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Алексей Батраков
АП
10
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сирия
22
Ахмад Маданье
ВР
14
Игнасио Абрахам
ЛЗ
13
Таер Крума
ЦЗ
15
Эмилиано Амор
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
7
Махмуд Аль-Мавас
ЦП
16
Эльмар Абрахам
ЦП
11
Аммар Рамадан
АП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
18
Факундо Матер
ПВ
9
Пабло Саббаг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Россия
31
Давид Волк
ВР
1
Илья Лантратов
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Артем Карпукас
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Сирия
1
Ибрахим Алма
ВР
1
Максим Сарраф
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
4
Али Аль-Рина
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
20
Махмуд Найеф
ЦП
21
Хасан Дахан
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
19
Закария Анан
ЦП
9
Мохаммад Аль-Аллак
ПВ
11
Махмуд Аль-Асвад
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
4-2-3-1
1
Максименко
22
Самошников
5
Осипенко
2
Солдатенков
23
Горшков
15
Глебов
74
Фомин
11
Пиняев
11
Батраков
59
Миранчук
10
Тюкавин
4-2-3-1
22
Маданье
13
Крума
15
Амор
2
Фака
14
Абрахам
7
Аль-Мавас
16
Абрахам
18
Матер
11
Рамадан
17
Альсальхади
9
Саббаг
2
Солдатенков
2
Морозов
2
Морозов
2
Солдатенков
23
Горшков
21
Адамов
21
Адамов
23
Горшков
74
Фомин
15
Карпукас
15
Карпукас
74
Фомин
11
Пиняев
20
Садулаев
20
Садулаев
11
Пиняев
59
Миранчук
10
Мостовой
10
Мостовой
59
Миранчук
10
Тюкавин
9
Мусаев
9
Мусаев
10
Тюкавин
14
Абрахам
20
Найеф
20
Найеф
14
Абрахам
2
Фака
5
Аль-Мидани
5
Аль-Мидани
2
Фака
7
Аль-Мавас
14
Осман
14
Осман
7
Аль-Мавас
18
Матер
19
Анан
19
Анан
18
Матер
13
Крума
9
Аль-Аллак
9
Аль-Аллак
13
Крума
11
Рамадан
11
Аль-Асвад
11
Аль-Асвад
11
Рамадан
Остались в запасе
Россия
Сирия
31
Давид Волк
ВР
1
Илья Лантратов
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Ибрахим Алма
ВР
1
Максим Сарраф
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
4
Али Аль-Рина
ЦЗ
21
Хасан Дахан
ЦП
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Остались в запасе
31
Давид Волк
ВР
1
Илья Лантратов
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Остались в запасе
1
Ибрахим Алма
ВР
1
Максим Сарраф
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
4
Али Аль-Рина
ЦЗ
21
Хасан Дахан
ЦП
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хосе Лана
Статистика матча Россия - Сирия
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
21
5
Офсайды
1
2
Количество передач
558
263
Сейвы
3
7
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Сирии. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Сирия

Россия-Сирия смотреть онлайн 19 ноября

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Сирия Россия
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