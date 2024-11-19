19.11.2024, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
4-2-3-1
1
Максименко
22
Самошников
5
Осипенко
2
Солдатенков
23
Горшков
15
Глебов
74
Фомин
11
Пиняев
11
Батраков
59
Миранчук
10
Тюкавин
4-2-3-1
22
Маданье
13
Крума
15
Амор
2
Фака
14
Абрахам
7
Аль-Мавас
16
Абрахам
18
Матер
11
Рамадан
17
Альсальхади
9
Саббаг
2
Солдатенков
2
Морозов
2
Морозов
2
Солдатенков
23
Горшков
21
Адамов
21
Адамов
23
Горшков
74
Фомин
15
Карпукас
15
Карпукас
74
Фомин
11
Пиняев
20
Садулаев
20
Садулаев
11
Пиняев
59
Миранчук
10
Мостовой
10
Мостовой
59
Миранчук
10
Тюкавин
9
Мусаев
9
Мусаев
10
Тюкавин
14
Абрахам
20
Найеф
20
Найеф
14
Абрахам
2
Фака
5
Аль-Мидани
5
Аль-Мидани
2
Фака
7
Аль-Мавас
14
Осман
14
Осман
7
Аль-Мавас
18
Матер
19
Анан
19
Анан
18
Матер
13
Крума
9
Аль-Аллак
9
Аль-Аллак
13
Крума
11
Рамадан
11
Аль-Асвад
11
Аль-Асвад
11
Рамадан
Остались в запасе
Россия
Сирия
31
Давид Волк
ВР
1
Илья Лантратов
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Ибрахим Алма
ВР
1
Максим Сарраф
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
4
Али Аль-Рина
ЦЗ
21
Хасан Дахан
ЦП
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Остались в запасе
31
Давид Волк
ВР
1
Илья Лантратов
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Остались в запасе
1
Ибрахим Алма
ВР
1
Максим Сарраф
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
4
Али Аль-Рина
ЦЗ
21
Хасан Дахан
ЦП
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хосе Лана
Статистика матча Россия - Сирия
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
21
5
Офсайды
1
2
Количество передач
558
263
Сейвы
3
7
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Сирии. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Сирия
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
- Также матча будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»