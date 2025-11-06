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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Ницца - Фрайбург
Ницца - Фрайбург: обзор матча 06 ноября 2025
Ницца
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
25'
К. Оморуйи
29'
Й. Манзамби
39'
В. Грифо (П)
42'
Д. Шерхант
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Ницца - Фрайбург
Завершен
90'
+4'
83'
Замена
Игор Матанович
️️️️➡️️
Жуниор Адаму
78'
Замена
Макс Розенфельдер
️️️️➡️️
Лукас Кюблер
Замена
Исак Янссон
️️️️➡️️
Кевин Оморуйи
77'
73'
Желтая карточка
Лукас Кюблер
(неспортивное поведение)
Замена
Том Луше
️️️️➡️️
Тиагу Гувейя
69'
Замена
Хишам Будауи
️️️️➡️️
Шарль Ванхутте
69'
Замена
Морган Сансон
️️️️➡️️
Салис Абдул Самед
69'
66'
Замена
Николас Хефлер
️️️️➡️️
Йоан Манзамби
66'
Замена
Ян-Никлас Бесте
️️️️➡️️
Дерри Шерхант
66'
Замена
Лукас Хелер
️️️️➡️️
Винченцо Грифо
65'
Травма
Винченцо Грифо
Желтая карточка
Шарль Ванхутте
(задержка)
52'
51'
Желтая карточка
Филипп Линхарт
(неспортивное поведение)
Замена
Мохамед-Али Чо
️️️️➡️️
Али Абди
46'
45'
+2'
42'
ГОЛ! 1:3!
Дерри Шерхант
Пас отдал
Маттиас Гинтер
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Винченцо Грифо
29'
ГОЛ! 1:1!
Йоан Манзамби
Пас отдал
Юито Сузуки
ГОЛ! 1:0!
Кевин Оморуйи
Пас отдал
Шарль Ванхутте
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
(К)
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Софьян Диоп
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
26
Bernard Nguene
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-3-1
80
Диуф
2
Абди
26
Бар
28
Ба
33
Менди
24
Ванхутте
99
Самед
13
Бога
10
Диоп
47
Гувейя
90
Оморуйи
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
15
Линхарт
33
Макенго
8
Эггештайн
9
Манзамби
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
9
Адаму
47
Гувейя
20
Луше
20
Луше
47
Гувейя
99
Самед
8
Сансон
8
Сансон
99
Самед
24
Ванхутте
14
Будауи
14
Будауи
24
Ванхутте
90
Оморуйи
21
Янссон
21
Янссон
90
Оморуйи
2
Абди
25
Чо
25
Чо
2
Абди
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
9
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
9
Манзамби
7
Шерхант
19
Бесте
19
Бесте
7
Шерхант
9
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
9
Адаму
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
Остались в запасе
Ницца
Фрайбург
31
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Bernard Nguene
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ницца - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
1
Количество передач
482
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
2.16
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Альянс Ривьера
Посещаемость:
15274
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Сент-Этьен
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Ницца
Франция. Кубок, Финал
Ланс
3 : 1
22.05.2026
Ницца
Лига Европы, Финал
Фрайбург
0 : 3
20.05.2026
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Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
0 : 0
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4 : 1
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