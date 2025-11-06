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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Мальме - Панатинаикос
Мальме - Панатинаикос: обзор матча 06 ноября 2025
Мальме
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
85'
Ф. Джуричич
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Мальме - Панатинаикос
Завершен
Замена
Оскар Левицки
️️️️➡️️
Отто Розенгрен
90'
+2
90'
+5'
Желтая карточка
Стефано Веччиа
(грубость)
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Филип Джуричич
82'
Замена
Тасос Бакасетас
️️️️➡️️
Тете
Замена
Стефано Веччиа
️️️️➡️️
Хуго Болин
82'
78'
Желтая карточка
Тете
(симуляция)
Замена
Оливер Берг
️️️️➡️️
Кенан Бушуладжич
65'
Замена
S. Soumah
️️️️➡️️
Эммануэль Эконг
65'
60'
Замена
Адам Гнезда Черин
️️️️➡️️
Манолис Сиопис
56'
Желтая карточка
Педро Чиривелья
(подножка)
48'
Желтая карточка
Яннис Коцирас
46'
Замена
Милош Пантович
️️️️➡️️
Карол Свидерски
45'
+1'
43'
Желтая карточка
Манолис Сиопис
Желтая карточка
Отто Розенгрен
41'
20'
Пенальти не реализован
Карол Свидерски
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Андрей Джурич
ЦЗ
18
Понтус Янссон
(К)
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
38
Хуго Болин
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
31
Филип Джуричич
(К)
АП
9
Анасс Зарури
ЛВ
21
Тете
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
47
Theodor Lundbergh
ЦП
19
S. Soumah
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
52
Viggo Karlsson
ЦП
10
Оливер Берг
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Vicente Taborda
ЦФ
4-3-2-1
31
Элльборг
25
Бузанелло
5
Джурич
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
7
Розенгрен
40
Бушуладжич
37
29
Хакшабанович
38
Болин
11
Эконг
4-1-1-3-1
40
Лафон
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
5
Туба
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
6
Сиопис
21
Тете
31
Джуричич
9
Зарури
19
Свидерски
11
Эконг
19
19
11
Эконг
7
Розенгрен
6
Левицки
6
Левицки
7
Розенгрен
40
Бушуладжич
10
Берг
10
Берг
40
Бушуладжич
38
Болин
21
Веччиа
21
Веччиа
38
Болин
6
Сиопис
16
Гнезда Черин
16
Гнезда Черин
6
Сиопис
21
Тете
11
Бакасетас
11
Бакасетас
21
Тете
19
Свидерски
72
Пантович
72
Пантович
19
Свидерски
Остались в запасе
Мальме
Панатинаикос
50
Йоаким Перссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
47
Theodor Lundbergh
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
52
Viggo Karlsson
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Vicente Taborda
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
47
Theodor Lundbergh
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
52
Viggo Karlsson
ЦП
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Vicente Taborda
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Мальме - Панатинаикос
2
4
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
17
Офсайды
2
0
Количество передач
590
439
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Eleda Stadium, Malmo
Посещаемость:
12531
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