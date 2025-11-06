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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Црвена Звезда - Лилль
Црвена Звезда - Лилль: обзор матча 06 ноября 2025
Црвена Звезда
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
85'
М. Арнаутович (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Лилль
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Набиль Бенталеб
90'
+7
Желтая карточка
Ромен Перро
90'
+3
Желтая карточка
Матиас Фернандес-Пардо
Замена
Александар Катай
️️️️➡️️
Неманья Радоньич
90'
+2
Желтая карточка
Матеус
(задержка игры)
90'
+1
90'
+5'
Замена
Милсон
️️️️➡️️
Мирко Иванич
88'
Замена
Бруно Дуарте
️️️️➡️️
Марко Арнаутович
88'
Травма
Мирко Иванич
87'
86'
Замена
Ромен Перро
️️️️➡️️
Кельвин Вердонк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Марко Арнаутович
85'
84'
Желтая карточка
Берке Эзер
81'
Замена
Хакон Арнар Харальдссон
️️️️➡️️
Нгал'айель Мукау
67'
Замена
Тома Менье
️️️️➡️️
Тиагу Сантуш
67'
Замена
Матиас Фернандес-Пардо
️️️️➡️️
Фелиш Коррея
67'
Замена
Оливье Жиру
️️️️➡️️
Хамза Игамане
Желтая карточка
Марко Арнаутович
66'
Замена
Василие Костов
️️️️➡️️
Томаш Хандель
66'
Желтая карточка
Неманья Радоньич
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
20
Томаш Хандель
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
(К)
АП
49
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Айсса Манди
(К)
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
29
Хамза Игамане
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Матеус
23
Тикнизян
13
Велькович
30
Тебо
22
Соль
20
Хандель
33
Крунич
49
Радоньич
4
Иванич
21
Элшник
7
Арнаутович
4-1-1-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
22
Мбемба
2
Манди
24
Вердонк
6
Мукау
19
Бенталеб
6
Буадди
27
Коррея
14
29
Игамане
20
Хандель
22
Костов
22
Костов
20
Хандель
4
Иванич
7
Милсон
7
Милсон
4
Иванич
49
Радоньич
10
Катай
10
Катай
49
Радоньич
7
Арнаутович
17
Дуарте
17
Дуарте
7
Арнаутович
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
22
Сантуш
15
Менье
15
Менье
22
Сантуш
6
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
6
Мукау
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
27
Коррея
7
Фернандес-Пардо
7
Фернандес-Пардо
27
Коррея
Остались в запасе
Црвена Звезда
Лилль
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Црвена Звезда - Лилль
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
15
Офсайды
3
0
Количество передач
352
551
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.53
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Райко Митич
Посещаемость:
32711
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