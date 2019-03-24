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Александр Глеб
Статистика
Александр Глеб - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1981 (45)
#11 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Беларусь
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беларусь
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Северная Ирландия
2 : 1
24.03.2019
Беларусь
1' - 66'
33'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Нидерланды
4 : 0
21.03.2019
Беларусь
Был в запасе
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