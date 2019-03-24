Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009