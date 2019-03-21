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    Александр Глеб - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Глеб
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.03.2019 1' -66' Северная Ирландия 2:1 Белоруссия
    33'
    21.03.2019 Был в запасе Нидерланды 4:0 Белоруссия
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