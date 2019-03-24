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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Беларусь
Северная Ирландия - Беларусь: обзор матча 24 марта 2019
Северная Ирландия
24.03.2019, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Беларусь
30'
Д. Эванс
87'
Д. Магеннис
33'
И. Стасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Беларусь
ГОЛ! 2:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
П. МакНэйр
87'
85'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
П. Савицкий
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Джонс
85'
82'
Желтая карточка
Д. Лаптев
Замена
Л. Бойс
️️️️
К. Лафферти
79'
73'
Замена
Д. Поляков
️️️️
И. Шитов
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Н. МакГинн
68'
66'
Замена
А. Путило
️️️️
А. Глеб
33'
ГОЛ! 1:1!
И. Стасевич
Пас отдал
А. Глеб
ГОЛ! 1:0!
Д. Эванс
Пас отдал
С. Дэвис
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Джамаль Льюис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
4-5-1
23
Пикок-Фаррел
5
Эванс
20
Кэткарт
17
МакНэйр
14
Даллас
15
Джонс
7
МакГинн
6
Сэйвилл
8
Дэвис
3
Льюис
10
Лафферти
3-5-1-1
22
Климович
4
Шитов
4
Мартынович
14
Сиваков
8
Савицкий
22
Стасевич
18
Маевский
5
Володько
10
Глеб
2
Драгун
11
Лаптев
15
Джонс
3
Фергюсон
3
Фергюсон
15
Джонс
7
МакГинн
21
Магеннис
21
Магеннис
7
МакГинн
10
Лафферти
9
Бойс
9
Бойс
10
Лафферти
4
Шитов
5
Поляков
5
Поляков
4
Шитов
8
Савицкий
23
Нехайчик
23
Нехайчик
8
Савицкий
10
Глеб
14
Путило
14
Путило
10
Глеб
Остались в запасе
Северная Ирландия
Беларусь
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
22
Андрей Горбунов
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Юрий Кендыш
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрей Горбунов
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Юрий Кендыш
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Северная Ирландия - Беларусь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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