Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Нидерланды - Беларусь
Нидерланды - Беларусь: обзор матча 21 марта 2019
Нидерланды
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Беларусь
1'
М. Депай
21'
Д. Вейналдум
55'
М. Депай (П)
86'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Беларусь
ГОЛ! 4:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
М. Депай
86'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Депай
55'
Желтая карточка
М. де Рон
35'
32'
Желтая карточка
А. Путило
30'
Желтая карточка
С. Драгун
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Депай
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
18
Иван Маевский
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Александр Глеб
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
10
Антон Сарока
ЦФ
3-1-3-3
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Лигт
4
ван Дейк
3
де Рон
21
де Йонг
8
Вейналдум
22
Дюмфрис
19
Бабел
25
Бергвейн
10
Депай
4-5-1
22
Горбунов
4
Шитов
5
Поляков
14
Сиваков
4
Мартынович
19
Ковалев
14
Путило
22
Стасевич
2
Драгун
18
Маевский
0
Сигневич
Остались в запасе
Нидерланды
Беларусь
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
22
Андрей Климович
ВР
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Александр Глеб
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
10
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Александр Глеб
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
10
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Нидерланды - Беларусь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Нидерланды
Беларусь
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+