Глеб назвал 4 лучших матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб поделился впечатлениями от 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Большинство матчей первого тура выглядели не очень интересными.
Мне понравились три игры: Франция – Австралия, Бразилия – Сербия и Испания – Коста-Рика. Ещe можно выделить матч сборной Канады против Бельгии. Все эти игры были очень впечатляющими и эмоциональными.
Мне понравилась игра сборных Испании, Франции, Бразилии, Японии и Канады. Хоть канадцы и проиграли, надеюсь, они выйдут из группы.
Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира. Франция, Бразилия и Испания для меня фавориты», – сказал Глеб.
- Франция разгромила Австралию – 4:1;
- Бразилия победила Сербию – 2:0;
- Испания уничтожила Коста-Рику – 7:0;
- Бельгия обыграла Канаду – 1:0.
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