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    Глеб назвал 4 лучших матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб поделился впечатлениями от 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    «Большинство матчей первого тура выглядели не очень интересными.

    Мне понравились три игры: Франция – Австралия, Бразилия – Сербия и Испания – Коста-Рика. Ещe можно выделить матч сборной Канады против Бельгии. Все эти игры были очень впечатляющими и эмоциональными.

    Мне понравилась игра сборных Испании, Франции, Бразилии, Японии и Канады. Хоть канадцы и проиграли, надеюсь, они выйдут из группы.

    Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира. Франция, Бразилия и Испания для меня фавориты», – сказал Глеб.

    • Франция разгромила Австралию – 4:1;
    • Бразилия победила Сербию – 2:0;
    • Испания уничтожила Коста-Рику – 7:0;
    • Бельгия обыграла Канаду – 1:0.

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    Источник: Metaratings

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