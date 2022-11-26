Глеб назвал 4 лучших матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб поделился впечатлениями от 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Большинство матчей первого тура выглядели не очень интересными.

Мне понравились три игры: Франция – Австралия, Бразилия – Сербия и Испания – Коста-Рика. Ещe можно выделить матч сборной Канады против Бельгии. Все эти игры были очень впечатляющими и эмоциональными.

Мне понравилась игра сборных Испании, Франции, Бразилии, Японии и Канады. Хоть канадцы и проиграли, надеюсь, они выйдут из группы.

Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира. Франция, Бразилия и Испания для меня фавориты», – сказал Глеб.

Франция разгромила Австралию – 4:1;

Бразилия победила Сербию – 2:0;

Испания уничтожила Коста-Рику – 7:0;

Бельгия обыграла Канаду – 1:0.

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