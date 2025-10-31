Глеб оценил перспективы российских команд в случае возвращения в еврокубки

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб порассуждал о выступлении клубов РПЛ в еврокубковых турнирах после снятия бана.
«Только непосредственное участие российских клубов в матчах Лиги чемпионов показало бы, на каком месте они были в этом турнире.
Но в ЛЧ российские клубы не были бы мальчиками для битья. Это точно. Конечно, они бы не занимали места в конце турнирной таблицы», – сказал Глеб.
- Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
- В 21-м веке только одна российская команда доходила до 1/4 финала ЛЧ – ЦСКА в сезоне-2009/10.
Источник: Metaratings