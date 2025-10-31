Глеб оценил перспективы российских команд в случае возвращения в еврокубки

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб порассуждал о выступлении клубов РПЛ в еврокубковых турнирах после снятия бана.

«Только непосредственное участие российских клубов в матчах Лиги чемпионов показало бы, на каком месте они были в этом турнире.

Но в ЛЧ российские клубы не были бы мальчиками для битья. Это точно. Конечно, они бы не занимали места в конце турнирной таблицы», – сказал Глеб.