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    Глеб оценил идею объединить РПЛ и чемпионат Белоруссии

    Александр Глеб рассказал о своем отношении к возможному объединению российской Премьер-лиги и белорусской Высшей лиги.

    «Объединeнный чемпионат России и Белоруссии – неплохая идея. Особенно в эпоху отстранений.

    Но я не хочу загадывать, я всe-таки футболист. Пусть этим занимаются чиновники.

    На мой взгляд, сейчас более реальными были бы какие-то частные межклубные соревнования.

    Белорусское первенство намного слабее российского. Это нужно признать. В последнее время уровень очень сильно упал.

    Из-за этого мне затруднительно назвать лучшего белорусского футболиста. Среди россиян много кто выделяется. И Головин, и Захарян.

    А у нас же могу хоть как-то выделить только Владислава Морозова, который играет в Португалии за «Ароку». Поэтому в данном вопросе всe говорит само за себя», – заявил Глеб.

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    Источник: RT

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    10.02.2024 15:15
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