Глеб оценил идею объединить РПЛ и чемпионат Белоруссии

Александр Глеб рассказал о своем отношении к возможному объединению российской Премьер-лиги и белорусской Высшей лиги.

«Объединeнный чемпионат России и Белоруссии – неплохая идея. Особенно в эпоху отстранений.

Но я не хочу загадывать, я всe-таки футболист. Пусть этим занимаются чиновники.

На мой взгляд, сейчас более реальными были бы какие-то частные межклубные соревнования.

Белорусское первенство намного слабее российского. Это нужно признать. В последнее время уровень очень сильно упал.

Из-за этого мне затруднительно назвать лучшего белорусского футболиста. Среди россиян много кто выделяется. И Головин, и Захарян.

А у нас же могу хоть как-то выделить только Владислава Морозова, который играет в Португалии за «Ароку». Поэтому в данном вопросе всe говорит само за себя», – заявил Глеб.