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Глеб одним словом описал игру вместе с Месси

Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Лионелем Месси.

– Плечом к плечу ты тренировался и играл с великим Лионелем Месси. Каково это?

Фантастика! Когда я пришел в «Арсенал», восторгался мастерством Анри, Пиреса, Бергкампа. Конечно, знал, что Месси – талантливейший футболист. Но не думал, что настолько великий.

Нечто невероятное он творил на тренировках, в играх. Настолько быстрая работа ног, мяч будто бы привязан к ним, обороняться против него невероятно сложно.

В команде нас до такой степени впечатляли его дриблинг, удары, что парни шептались: «Это немыслимо, такого быть не может». Восторгались все, даже такие звезды, как Анри.

Лионель – человек довольно замкнутый, у него свой небольшой круг общения. Понятно, что он крайне ограничен в передвижении: куда бы ни вышел, народ моментально сбегался. Популярность – сумасшедшая! Непосильное, должен заметить, бремя.

– Гвардиола не скрывал, что строил «Барселону» под Месси. Не все это принимали – с теми же Ибрагимовичем и Это′О были серьезные конфликты. Правильно ли поступал тренер при наличии в его распоряжении стольких звезд?

– Этот вопрос надо задать ему. Конечно, ребята, которые были в своих командах лидерами – Анри, Ибрагимович, – приходили в «Барселону» с теми же амбициями, а там нужно было отойти на второй план. Есть Месси, а вы где-то рядом. И им было непросто.

  • Глеб был в «Барсе» с 2008 по 2011 год.
  • Он выиграл требл с каталонцами в сезоне-2008/09.

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Источник: «Прессбол»

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