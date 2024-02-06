Реакция Глеба на уход Хави из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил решение Хави покинуть пост главного тренера каталонской команды по окончании сезона-2023/24.

– Хави покидает «Барселону». Вам понравился его этап в качестве тренера?

– Хави – это мозг команды. Я всегда ему поражался и считал одним из лучших футболистов в мире. С Хави было приятно играть в одной команде, потому что он видел поле и все чувствовал. Даже слов не хватает, чтобы описать его.

Уверен, что он себя еще проявит в качестве тренера. Просто в «Барселону» он пришел во время смены поколений, когда надо заново выстраивать игру, да и финансовые проблемы есть.

Работать в таком клубе – колоссальное давление, ведь там всегда ждут высоких результатов. Трудно разобраться в причинах, не находясь внутри команды.