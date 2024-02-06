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    Реакция Глеба на уход Хави из «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил решение Хави покинуть пост главного тренера каталонской команды по окончании сезона-2023/24.

    – Хави покидает «Барселону». Вам понравился его этап в качестве тренера?

    – Хави – это мозг команды. Я всегда ему поражался и считал одним из лучших футболистов в мире. С Хави было приятно играть в одной команде, потому что он видел поле и все чувствовал. Даже слов не хватает, чтобы описать его.

    Уверен, что он себя еще проявит в качестве тренера. Просто в «Барселону» он пришел во время смены поколений, когда надо заново выстраивать игру, да и финансовые проблемы есть.

    Работать в таком клубе – колоссальное давление, ведь там всегда ждут высоких результатов. Трудно разобраться в причинах, не находясь внутри команды.

    • При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.
    • Он руководит командой с ноября 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2024 18:54
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1707239466
    Глеб это тот, который играл-играл везде, да так нигде и не заиграл? По барабану нам его мнение...
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