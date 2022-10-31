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    Глеб: «Не знаю, кто такой Арсен Захарян»

    Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб рассказал, что ему незнаком полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

    «Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок.

    Кто мог бы из российский футболистов заиграть в «Барселоне»? Мне надо почаще следить за российским чемпионатом. Уверен, в РПЛ много российских талантливых футболистов, которые могли бы заиграть на самом высоком уровне в Европе.

    Главное – захотеть уехать, быть настроенным. Это довольно непросто. Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших чемпионатах с игроками высокого уровня. Я приветствую такие смелые шаги», – заявил Глеб.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался из-за санкций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    31.10.2022 22:12
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