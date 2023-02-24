Глеб прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался о провале команды в Лиге Европы.

Каталонцы вылетели из турнира по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед».

Дома «Барса» сыграла вничью с «МЮ» со счетом 2:2, а на выезде уступила 1:2.

«Я видел голы в этом матче, но считаю, что для любого топ-клуба ранний вылет в еврокубках – это провал.

В любом случае, Хави строит команду. Сейчас футбол выровнялся, тяжело играть против любого соперника. Будем верить, что эта неудача сделает их сильнее.

Если есть доверие руководства к Хави, то не должно быть такого, что если он не выиграет Ла Лигу, то его могут убрать. Я верю, что есть полная поддержка руководства клуба тренерскому штабу.

Такой клуб как «Барселона» всегда ставит перед собой максимально высокие задачи – победа в чемпионате, Кубке страны и, кончено, победа в еврокубках», – заявил Глеб.

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