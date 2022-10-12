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    Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

    Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак».

    – Вы же могли в свое время попасть в «Спартак». Как это было?

    – Да, был такой вариант. Мне было 16 или 17 лет, приезжали представители «Спартака». Тогда у них была сильная команда, гремела на всю Европу. Я уже думал, что перейду туда, тем более, что «Спартак» вроде как забирал не только меня, но и брата.

    Однако потом мы поехали на какой-то турнир со сборной, и на нас положили глаз из Германии.

    – А так могли бы перейти в «Спартак», да?

    – Да, мог. С Романцевым лично не разговаривали, но предметный интерес был. «Спартак» мне нравился – техничная команда. Но получилось как получилось.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      jora_lok 51 минуту назад

      так бы хоть денег заработал

      0
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      Рейтинг: +1598

      alefreddy 1 час назад

      он и там не пропал

      0
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