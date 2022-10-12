Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак».

– Вы же могли в свое время попасть в «Спартак». Как это было?

– Да, был такой вариант. Мне было 16 или 17 лет, приезжали представители «Спартака». Тогда у них была сильная команда, гремела на всю Европу. Я уже думал, что перейду туда, тем более, что «Спартак» вроде как забирал не только меня, но и брата.

Однако потом мы поехали на какой-то турнир со сборной, и на нас положили глаз из Германии.

– А так могли бы перейти в «Спартак», да?

– Да, мог. С Романцевым лично не разговаривали, но предметный интерес был. «Спартак» мне нравился – техничная команда. Но получилось как получилось.