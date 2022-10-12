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  • Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

12 октября 2022, 16:29
2

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак».

– Вы же могли в свое время попасть в «Спартак». Как это было?

– Да, был такой вариант. Мне было 16 или 17 лет, приезжали представители «Спартака». Тогда у них была сильная команда, гремела на всю Европу. Я уже думал, что перейду туда, тем более, что «Спартак» вроде как забирал не только меня, но и брата.

Однако потом мы поехали на какой-то турнир со сборной, и на нас положили глаз из Германии.

– А так могли бы перейти в «Спартак», да?

– Да, мог. С Романцевым лично не разговаривали, но предметный интерес был. «Спартак» мне нравился – техничная команда. Но получилось как получилось.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Глеб Александр
Комментарии (2)
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alefreddy
1665583624
он и там не пропал
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jora_lok
1665586005
так бы хоть денег заработал
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