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    • Глеб назвал российскую команду, которая соберет в Белоруссии полный стадион

    Глеб назвал российскую команду, которая соберет в Белоруссии полный стадион

    Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб считает, что приезд ЦСКА в его страну вызовет аншлаг.

    Ранее стало известно, что на матч Медиалиги «Сахалинец»«Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов. Игра пройдет на «Борисов-Арене».

    – Матч условного ЦСКА с какой-то из белорусских команд соберет больше?

    – На мой взгляд, если приедет такой соперник, любой клуб, думаю, соберeт полную коробку.

    – В отсутствие еврокубков насколько это хороший вариант попрактиковаться и посмотреть, как ты выглядишь на фоне соперника?

    – Идея хорошая. Только эту информацию надо забрасывать в эти клубы. Согласятся ли на это ЦСКА, «Зенит», или какой-то другой клуб? Если воображать, то да, если такой топовый соперник приедет – это будет интересно.

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    Источник: Metaratings.ru

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