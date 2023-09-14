Глеб назвал российскую команду, которая соберет в Белоруссии полный стадион

Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб считает, что приезд ЦСКА в его страну вызовет аншлаг.

Ранее стало известно, что на матч Медиалиги «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов. Игра пройдет на «Борисов-Арене».

– Матч условного ЦСКА с какой-то из белорусских команд соберет больше?

– На мой взгляд, если приедет такой соперник, любой клуб, думаю, соберeт полную коробку.

– В отсутствие еврокубков насколько это хороший вариант попрактиковаться и посмотреть, как ты выглядишь на фоне соперника?

– Идея хорошая. Только эту информацию надо забрасывать в эти клубы. Согласятся ли на это ЦСКА, «Зенит», или какой-то другой клуб? Если воображать, то да, если такой топовый соперник приедет – это будет интересно.