Глеб ответил, будет ли «Барселона» претендовать на победу в ЛЧ

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб не включил каталонцев в число команд, способных выиграть Лигу чемпионов.
– «Барселона» не справилась со сменой поколений?
– После многолетнего костяка в команду пришли не какие-то средние игроки, а вполне талантливые ребята.
Просто на данный момент много молодых. Для полноценной борьбы в Лиге чемпионов и Ла Лиге им нужно время.
– Одно чемпионство за пять лет, вылет в Лигу Европы в прошлом сезоне, финансовые проблемы – «Барса» больше не входит в число лучших команд мира?
– Наверное, да. По крайней мере, не является командой, которая претендует на победу в Лиге чемпионов.
- В чемпионате Испании «Барса» идет на 3-м месте.
- В 1/8 финала ЛЧ они сыграют с «Наполи».