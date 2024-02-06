Глеб ответил, будет ли «Барселона» претендовать на победу в ЛЧ

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб не включил каталонцев в число команд, способных выиграть Лигу чемпионов.

– «Барселона» не справилась со сменой поколений?

– После многолетнего костяка в команду пришли не какие-то средние игроки, а вполне талантливые ребята.

Просто на данный момент много молодых. Для полноценной борьбы в Лиге чемпионов и Ла Лиге им нужно время.

– Одно чемпионство за пять лет, вылет в Лигу Европы в прошлом сезоне, финансовые проблемы – «Барса» больше не входит в число лучших команд мира?

– Наверное, да. По крайней мере, не является командой, которая претендует на победу в Лиге чемпионов.