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    • Глеб ответил, будет ли «Барселона» претендовать на победу в ЛЧ

    Глеб ответил, будет ли «Барселона» претендовать на победу в ЛЧ

    Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб не включил каталонцев в число команд, способных выиграть Лигу чемпионов.

    «Барселона» не справилась со сменой поколений?

    – После многолетнего костяка в команду пришли не какие-то средние игроки, а вполне талантливые ребята.

    Просто на данный момент много молодых. Для полноценной борьбы в Лиге чемпионов и Ла Лиге им нужно время.

    – Одно чемпионство за пять лет, вылет в Лигу Европы в прошлом сезоне, финансовые проблемы – «Барса» больше не входит в число лучших команд мира?

    – Наверное, да. По крайней мере, не является командой, которая претендует на победу в Лиге чемпионов.

    • В чемпионате Испании «Барса» идет на 3-м месте.
    • В 1/8 финала ЛЧ они сыграют с «Наполи».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2024 16:23
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1707226126
    Срамтак превратился в шлак, потом МЮ, теперь очередь Барсы.
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