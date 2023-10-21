Глеб отреагировал на инициативу включить белорусские клубы в российские лиги

Экс-полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина.

Глава Минспорта заявил, что идет работа по включению белорусских клубов в российские лиги.

«Пока это только разговоры, из-за которых возникает много вопросов. Например: «Как все это реализовать?» Давайте дождемся побольше деталей, и когда все будем знать досконально, тогда вместе все и обсудим.

Для меня это просто интересная идея, а как она будет реализована – совершенно другой вопрос. На данный момент перед нами только слова и комментировать тут нечего», – заявил Глеб.

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