Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ

идиоты... Министр, Вы уже добились возвращения российских спортсменов на международную арену, с флагом и гимном???? ну или Вы сумели создать альтернативные: ЛЧ, ЧМ, ОИ в которые все 200+ мировых стран стоят в очереди, т.к. вчера они уже срочно вышли из всех Этих ФИФА, МОК и прочих "неадекватных" организаций????
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о возможной интеграции клубов из Белоруссии в РПЛ и другие лиги.
«Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС.
Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.
Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды.
Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всe проработать», – заявил Матыцин.