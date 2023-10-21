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Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ

21 октября 2023, 11:22
9

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о возможной интеграции клубов из Белоруссии в РПЛ и другие лиги.

«Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС.

Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды.

Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всe проработать», – заявил Матыцин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (9)
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Цугундeр
1697878424
Хоп ! Давай, давай. Доминируй, унижай! Началось окончательное присоединение.. Зовите Ермака!
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MaxRnD
1697879503
Если реализуют, то будет интересно
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gor77
1697879691
Хм. Желание желанием, а вот как это сделать так, чтобы всем было хорошо? Вообще, на данный момент в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает минское "Динамо", в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб "Минск". Ну и Союзы биатлонистов двух стран давно сотрудничают вместе.
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Persona_non_Grata
1697881314
Интересно, а как будет представительство Белоруссии в евро кубках осуществляться ?
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PAREVG.
1697881393
Еще крым не включили в чемпионат, а уже о бульбашах думают. У нас чемпионат РПЛ называется а не СФЛ (совместная футбольная лига)
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odessakmv
1697882377
идиоты... Министр, Вы уже добились возвращения российских спортсменов на международную арену, с флагом и гимном???? ну или Вы сумели создать альтернативные: ЛЧ, ЧМ, ОИ в которые все 200+ мировых стран стоят в очереди, т.к. вчера они уже срочно вышли из всех Этих ФИФА, МОК и прочих "неадекватных" организаций????
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aldo conte
1697888296
А белорусским клубам это надо? А как насчет мест в еврокубках? Себя дерьмом измазали из-за известных событий, решили и белорусов тоже немножко испачкать.
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