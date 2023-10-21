Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о возможной интеграции клубов из Белоруссии в РПЛ и другие лиги.

«Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС.

Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды.

Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всe проработать», – заявил Матыцин.