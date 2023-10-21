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    • Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ

    Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ

    Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о возможной интеграции клубов из Белоруссии в РПЛ и другие лиги.

    «Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС.

    Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

    Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды.

    Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всe проработать», – заявил Матыцин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +605

      odessakmv 52 минуты назад

      идиоты... Министр, Вы уже добились возвращения российских спортсменов на международную арену, с флагом и гимном???? ну или Вы сумели создать альтернативные: ЛЧ, ЧМ, ОИ в которые все 200+ мировых стран стоят в очереди, т.к. вчера они уже срочно вышли из всех Этих ФИФА, МОК и прочих "неадекватных" организаций????

      1
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      Рейтинг: +5634

      PAREVG. 1 час назад

      Еще крым не включили в чемпионат, а уже о бульбашах думают.
      У нас чемпионат РПЛ называется а не СФЛ (совместная футбольная лига)

      2
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      Рейтинг: +862

      Алекс636363 > PAREVG. 32 минуты назад

      крым включили

      0
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      Рейтинг: +24662

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Интересно, а как будет представительство Белоруссии в евро кубках осуществляться ?

      1
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      Рейтинг: +1882

      gor77 1 час назад

      Хм. Желание желанием, а вот как это сделать так, чтобы всем было хорошо?
      Вообще, на данный момент в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает минское "Динамо", в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб "Минск". Ну и Союзы биатлонистов двух стран давно сотрудничают вместе.

      1
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      Рейтинг: +57346

      MaxRnD 1 час назад

      Если реализуют, то будет интересно

      1
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      Рейтинг: +7808

      Semenycch 1 час назад

      Давно пора!

      3
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      Рейтинг: +113

      Цугундeр 1 час назад

      Хоп ! Давай, давай. Доминируй, унижай!
      Началось окончательное присоединение..
      Зовите Ермака!

      2
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      Рейтинг: +16830

      Алексей З 2 часа назад

      Через футбол хотят Белоруссию присоединить ?
      Прощай независимость ( если была ).
      Белорусские клубы и сборная вроде играли в Европе , надоело ?

      0
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      Рейтинг: +113

      Цугундeр > Алексей З 1 час назад

      Мурзилка , ты рано вышел из бана.
      Твоя независимость-если индексация пришла. Беги в собес.
      Там белорусских зайцев завезли. По весу отпускают.

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