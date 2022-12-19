«Точку в их споре ставить не надо». Глеб – о Месси и Роналду

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это два великих игрока. Кто лучше, а кто хуже, решать болельщикам. Эти игроки добились невероятных успехов.

Месси – самый одаренный футболист мира. Роналду – талантливый, но сделал себя сам.

Никаких точек в споре ставить не надо, они великие игроки», – сказал Глеб.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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