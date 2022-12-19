Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Точку в их споре ставить не надо». Глеб – о Месси и Роналду

    Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Это два великих игрока. Кто лучше, а кто хуже, решать болельщикам. Эти игроки добились невероятных успехов.

    Месси – самый одаренный футболист мира. Роналду – талантливый, но сделал себя сам.

    Никаких точек в споре ставить не надо, они великие игроки», – сказал Глеб.

    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси – девятый игрок в истории, выигравший ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
    Райс: «Месси – лучший в истории. Мы больше никогда не увидим такого футболиста» 2
    Кроос: «Месси заслужил титул чемпиона мира. Хотя он никогда не играл за клубы, которые мне нравятся»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11