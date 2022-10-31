Глеб объяснил, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, почему не перешел в топ-клубы РПЛ.
«Во время моей карьеры меня звали в ЦСКА и «Спартак» – отказался, потому что нужно было доказывать свой уровень в Германии.
Не жалею ли я, что я не перешел в эти команды? Ну почему? Если бы у меня не было предложения из Европы, я бы перешел в «Спартак» или ЦСКА.
Но когда выпадает такой шанс поиграть в Европе, нужно цепляться за него», – заявил Глеб.
- Белорус выступал в Европе за «Барселону», «Арсенал», «Штутгарт», «Вольфсбург».
- В России он поиграл за «Крылья Советов».
- Хавбек закончил карьеру в марте 2020 года.
Источник: «РБ Спорт»