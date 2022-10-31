Глеб объяснил, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, почему не перешел в топ-клубы РПЛ.

«Во время моей карьеры меня звали в ЦСКА и «Спартак» – отказался, потому что нужно было доказывать свой уровень в Германии.

Не жалею ли я, что я не перешел в эти команды? Ну почему? Если бы у меня не было предложения из Европы, я бы перешел в «Спартак» или ЦСКА.

Но когда выпадает такой шанс поиграть в Европе, нужно цепляться за него», – заявил Глеб.