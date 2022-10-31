Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Глеб объяснил, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА

    Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, почему не перешел в топ-клубы РПЛ.

    «Во время моей карьеры меня звали в ЦСКА и «Спартак» – отказался, потому что нужно было доказывать свой уровень в Германии.

    Не жалею ли я, что я не перешел в эти команды? Ну почему? Если бы у меня не было предложения из Европы, я бы перешел в «Спартак» или ЦСКА.

    Но когда выпадает такой шанс поиграть в Европе, нужно цепляться за него», – заявил Глеб.

    Новости по теме
    Глеб: «Не знаю, кто такой Арсен Захарян» 1
    Глеб отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов 1
    В Медиалиге может сыграть победитель ЛЧ и экс-игрок «Барсы»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2022 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11