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    «Проход Хорватии читался». Глеб не удивился вылету сборной Бразилии с ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб высказался о результате четвертьфинального матча ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.

    «Честно говоря, проход сборной Хорватии читался. У хорватов очень опытная, сильная и грамотная команда, там играют топовые футболисты. Я был уверен, что сборной Бразилии легко не будет.

    Я бы не назвал такой результат провалом для бразильцев, на чемпионате мира слабых команд не бывает, они не играли против какой-то средней сборной.

    Хорватия очень достойный и сильный соперник. Играли, по большому счeту, две равные команды и победила Хорватия.

    Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет», – заявил Глеб.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.
    • Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.
    • В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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    Источник: Metaratings

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