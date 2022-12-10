«Проход Хорватии читался». Глеб не удивился вылету сборной Бразилии с ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб высказался о результате четвертьфинального матча ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.

«Честно говоря, проход сборной Хорватии читался. У хорватов очень опытная, сильная и грамотная команда, там играют топовые футболисты. Я был уверен, что сборной Бразилии легко не будет.

Я бы не назвал такой результат провалом для бразильцев, на чемпионате мира слабых команд не бывает, они не играли против какой-то средней сборной.

Хорватия очень достойный и сильный соперник. Играли, по большому счeту, две равные команды и победила Хорватия.

Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет», – заявил Глеб.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.

Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.

В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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