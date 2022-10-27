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    Глеб отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

    Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб назвал провалом выступление каталонцев в групповом этапе ЛЧ.

    • Испанцы набрали 4 очка в 5 турах главного еврокубка.
    • Победить удалось только чешскую «Викторию».
    • «Барса» досрочно вылетела из Лиги чемпионов, уступив путевки в плей-офф «Баварии» и «Интеру».

    «Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы – это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее.

    «Барселона» – главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им.

    Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственность.

    Пытаются играть так, как играли раньше, в «тики-таку», держать мяч, но нет последней завершающей стадии.

    Не пользуются преимуществом нападающего Левандовского, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде», – сказал Глеб.

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    Источник: Metaratings

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