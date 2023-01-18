Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Глеб объяснил, почему «Арсенал» лидирует в АПЛ

    Экс-футболист «Арсенала» Александр Глеб объяснил лидерство лондонского клуба в чемпионате Англии.

    • «Арсенал» опережает идущий вторым «Ман Сити» на 8 очков.
    • Лондонцы установили личный рекорд по очкам после 18 матчей чемпионата.

    «Судя по тому, как они играют, и какой красивый, результативный футбол показывают, то они могут удержать лидерство. Я не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре.

    Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало.

    Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол — непредсказуемый. Но как они идут к своей цели, не вызывает никаких вопросов, что может что-то измениться.

    Артета набрался опыта, поработал с сильными специалистами, у него есть своe видение. Он изначально начал работать с молодыми игроками, подбирал футболистов под свой стиль и рисунок, это дало результат.

    Молодцы руководители, что дали время на это, потому что в прошлых сезонах играли неубедительно. Следующий матч против «Манчестер Юнайтед» — если выиграют, отрыв будет расти, матч за шесть очков будет», — сказал Глеб.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Арсенал» нацелен на Диаби. «Байер» отпустит его за 100 миллионов 1
    «Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов 17
    «Арсенал» определился с главной трансферной целью на летнее окно
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11