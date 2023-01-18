Глеб объяснил, почему «Арсенал» лидирует в АПЛ

Экс-футболист «Арсенала» Александр Глеб объяснил лидерство лондонского клуба в чемпионате Англии.

«Арсенал» опережает идущий вторым «Ман Сити» на 8 очков.

Лондонцы установили личный рекорд по очкам после 18 матчей чемпионата.

«Судя по тому, как они играют, и какой красивый, результативный футбол показывают, то они могут удержать лидерство. Я не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре.

Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало.

Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол — непредсказуемый. Но как они идут к своей цели, не вызывает никаких вопросов, что может что-то измениться.

Артета набрался опыта, поработал с сильными специалистами, у него есть своe видение. Он изначально начал работать с молодыми игроками, подбирал футболистов под свой стиль и рисунок, это дало результат.

Молодцы руководители, что дали время на это, потому что в прошлых сезонах играли неубедительно. Следующий матч против «Манчестер Юнайтед» — если выиграют, отрыв будет расти, матч за шесть очков будет», — сказал Глеб.

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