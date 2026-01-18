Агент Макарова, отстраненного от сборов с «Динамо», высказался о приглашении игрока в «Крылья»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Крыльев Советов».

«Денис сейчас работает с «Динамо-2», едет на сбор. Из «Крыльев Советов» с предложением никто не выходил. Откуда взяли, что мы кому-то отказали? Пусть делают предложение, мы сейчас открыты для всех. Да, общаемся с другими клубами, но с «Крыльями Советов» контактов не было.

Читаю, что я хочу на чeм-то заработать. Денис – мой близкий друг, в первую очередь я думаю о нeм, а не о себе. Сейчас нам важно сделать правильный выбор, смена клуба – нормальная практика для футболистов. А по поводу того, что Денис отказал «Крыльям Советов» потому, что это не его уровень – полный бред», – сказал Бабырь.

Агент также отметил, что у Макарова был вариант с клубом из Китая.

«С китайским клубом был долгий контакт, но мы не смогли договориться. Этот вариант, к сожалению, отпал», – сказал Бабырь.