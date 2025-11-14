Введите ваш ник на сайте
  • Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»

Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»

Сегодня, 20:32

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт оценил высказыывание форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о свое красоте.

Португалец ранее сказал, что считает себя красивее экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма: «Я идеален». По мнению нидерландца, 40-летний Роналду говорил без какой-либо самоиронии.

«Абсолютно без нее. Если бы он был сделан из шоколада, то съел бы сам себя», – сказал ван дер Ваарт.

  • Роналду в этом сезоне провел 11 матчей за клуб, забил 10 голов, делал 2 ассиста.
  • Ван дер Ваарт играл вместе с португальцем в «Реале» в 2009–2010 годах.

Источник: VP
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср ван дер Ваарт Рафаэль Роналду Криштиану
