Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт оценил высказыывание форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о свое красоте.
Португалец ранее сказал, что считает себя красивее экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма: «Я идеален». По мнению нидерландца, 40-летний Роналду говорил без какой-либо самоиронии.
«Абсолютно без нее. Если бы он был сделан из шоколада, то съел бы сам себя», – сказал ван дер Ваарт.
- Роналду в этом сезоне провел 11 матчей за клуб, забил 10 голов, делал 2 ассиста.
- Ван дер Ваарт играл вместе с португальцем в «Реале» в 2009–2010 годах.
Источник: VP