Ван дер Ваарт рассказал о реакции на шутку про пенис Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, как Криштиану Роналду отреагировал на шутку про его пенис.

«Роналду был очень приятным партнером по команде, но мы его особо не видели. Он был сосредоточен только на себе.

Я однажды пошутил, что он единственный футболист, чей пенис я не видел, потому что он всегда приходил первым и уходил последним. В Португалии людям это не понравилось, ему – тоже», – сказал 42-летний ван дер Ваарт.