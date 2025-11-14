Введите ваш ник на сайте
Ван дер Ваарт рассказал о реакции на шутку про пенис Роналду

Вчера, 21:00
6

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, как Криштиану Роналду отреагировал на шутку про его пенис.

«Роналду был очень приятным партнером по команде, но мы его особо не видели. Он был сосредоточен только на себе.

Я однажды пошутил, что он единственный футболист, чей пенис я не видел, потому что он всегда приходил первым и уходил последним. В Португалии людям это не понравилось, ему – тоже», – сказал 42-летний ван дер Ваарт.

  • Нидерландец играл вместе с португальцем в «Реале» в 2009–2010 годах.
  • Ван дер Ваарт завершил карьеру в 2018 году.

Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»
Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон» 2
Анчелотти оценил шансы Роналду забить 1000 голов
Источник: VP
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср ван дер Ваарт Рафаэль Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Veron_HS
1763143750
голладнцев хлебов не корми дай чужие пенисы порассматривать, что за страна...
Ответить
Тинез Розоп
1763144465
Галина Факедрыловна , вылезай…( твоя тема)
Ответить
DMитрий
1763154503
С Юнгбергом бы таких проблем не было. Там шутить не пришлось бы. И да... вот кому Артём Дзюба видео записал.
Ответить
