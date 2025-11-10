Роналдо отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории

Легендарный бразильский форвард Роналдо не согласился с мнением Криштиану Роналду по поводу лучшего игрока в истории футбола.

40-летний португалец считает таковым себя.

«Некоторые люди очень самоуверенны. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне, а не я сам.

Криштиану один из лучших игроков в истории, но лучший ли он? Я не согласен.

Но я уважаю его мнение. Я бы даже сказал, что Роналду входит в десятку лучших», – сказал двукратный обладатель «Золотого мяча».