Роналдо отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории

Легендарный бразильский форвард Роналдо не согласился с мнением Криштиану Роналду по поводу лучшего игрока в истории футбола.
40-летний португалец считает таковым себя.
«Некоторые люди очень самоуверенны. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне, а не я сам.
Криштиану один из лучших игроков в истории, но лучший ли он? Я не согласен.
Но я уважаю его мнение. Я бы даже сказал, что Роналду входит в десятку лучших», – сказал двукратный обладатель «Золотого мяча».
- Роналду поиграл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср».
- Он 5 раз становился обладателем «Золотого мяча». Нападающий забил 953 гола за карьеру.
Источник: Foot Mercato