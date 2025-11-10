Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Роналдо отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории

Роналдо отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории

Вчера, 21:09
1

Легендарный бразильский форвард Роналдо не согласился с мнением Криштиану Роналду по поводу лучшего игрока в истории футбола.

40-летний португалец считает таковым себя.

«Некоторые люди очень самоуверенны. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне, а не я сам.

Криштиану один из лучших игроков в истории, но лучший ли он? Я не согласен.

Но я уважаю его мнение. Я бы даже сказал, что Роналду входит в десятку лучших», – сказал двукратный обладатель «Золотого мяча».

  • Роналду поиграл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср».
  • Он 5 раз становился обладателем «Золотого мяча». Нападающий забил 953 гола за карьеру.

Зидан назвал лучшего футболиста 90-х и начала нулевых 1
Капелло – о лучшем футболисте, которого тренировал: «Тусовался каждый день» 2
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport 1
BlackMurder34
1762809574
Сколько забил Роналдо за карьеру? А сколько Роналду? Да и на секунду, футбол разный
Ответить
