Роналду равнодушен к критике: «Общественное мнение больше не имеет значения»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как относится к критическим высказываниям в свой адрес.
«Мне все равно, что обо мне думают люди, и говорят ли они, что я высокомерный. Мне все равно. Честно.
Мне 40 лет, у меня пятеро детей, лучшие друзья на свете. У меня есть команда, которая мне очень помогает.
Общественное мнение для меня больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым и делать то, что мне нравится», – заявил 40-летний португалец.
- Роналду в «Аль-Насре» с 2023 года. До этого он выступал за «Спортинг», дважды «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».
- Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
- Криштиану – самый высокооплачиваемый футболист в мире.
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду