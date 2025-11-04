Роналду равнодушен к критике: «Общественное мнение больше не имеет значения»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как относится к критическим высказываниям в свой адрес.

«Мне все равно, что обо мне думают люди, и говорят ли они, что я высокомерный. Мне все равно. Честно.

Мне 40 лет, у меня пятеро детей, лучшие друзья на свете. У меня есть команда, которая мне очень помогает.

Общественное мнение для меня больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым и делать то, что мне нравится», – заявил 40-летний португалец.