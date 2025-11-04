Роналду: «Не знаю, сколько у меня автомобилей»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду смог лишь предположить, сколько машин в его автопарке.

«Три дня назад я купил автомобиль, но я не буду ездить на нем. Это для коллекции, такая инвестиция.

Что за машина? Mercedes. А, нет, хотя Mercedes у меня тоже есть. Я купил Bugatti Tourbillon. Опять же, это инвестиция.

Я не знаю, сколько у меня автомобилей. Я их не считаю. Серьезно. Это факт.

Ну, 40 или 41. Люблю Bugatti. Они просто звери. У меня их несколько», – сказал 40-летний португалец.