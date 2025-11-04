Введите ваш ник на сайте
Роналду: «Не знаю, сколько у меня автомобилей»

Вчера, 19:47
4

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду смог лишь предположить, сколько машин в его автопарке.

«Три дня назад я купил автомобиль, но я не буду ездить на нем. Это для коллекции, такая инвестиция.

Что за машина? Mercedes. А, нет, хотя Mercedes у меня тоже есть. Я купил Bugatti Tourbillon. Опять же, это инвестиция.

Я не знаю, сколько у меня автомобилей. Я их не считаю. Серьезно. Это факт.

Ну, 40 или 41. Люблю Bugatti. Они просто звери. У меня их несколько», – сказал 40-летний португалец.

  • Состояние Роналду оценивается в 1,4 млрд фунтов.
  • Криштиану – первый в истории футболист-миллиардер.

Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Everest13
1762279246
Ну вот две ноги , голова, вроде такой же как и все , играет футбол, техника? Почему в большой России нет хотя бы рядом чтоб стояли игроков... Ну если к примеру Дзюба был таким))), смешно? А ведь могли бы... Но ни вижу стремлений...
Ответить
Povedkin
1762282953
Красиво жить не запретишь.Заслужил чо.Своим трудом.Ну и талант конечно.Много раз рассказывли, что он оставался после тренировок, чтобы отрабатывать разные приемы.
Ответить
Роналду прокомментировал смерть новорожденного сына в 2022 году
14:38
Роналду одним словом ответил, когда завершит карьеру
Вчера, 23:11
4
Роналду раскрыл самую дорогую покупку в жизни
Вчера, 20:44
1
Роналду рассказал, когда будет свадьба с Джорджиной
Вчера, 20:20
2
Роналду: «Не знаю, сколько у меня автомобилей»
Вчера, 19:47
4
Роналду равнодушен к критике: «Общественное мнение больше не имеет значения»
Вчера, 19:19
Роналду раскрыл подробности помолвки с Джорджиной
Вчера, 18:43
4
Роналду назвал свой общий заработок за карьеру
Вчера, 10:30
3
Роналду ответил Руни, сказавшему, что Месси лучше него
3 ноября
ФотоДжорджина и Роналду выложили новое фото из постели
3 ноября
4
951-й и 952-й голы Роналду принесли «Аль-Насру» победу на 104-й минуте
1 ноября
2
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
30 октября
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
30 октября
5
ВидеоМатчи ЧМ-2034 могут пройти на крыше небоскреба
29 октября
18
Реакция Роналду на 950-й гол в карьере
26 октября
950-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»
25 октября
1
40-летний Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия
25 октября
3
ФотоРоналду и Джокович обменялись памятными подарками
21 октября
Роналду заподозрили в пересадке волос
19 октября
1
Раскрыт самый большой страх Роналду
19 октября
3
949-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фат» (5:1)
18 октября
2
Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом оценила новую прическу Роналду
18 октября
2
ФотоРоналду кардинально изменил имидж
18 октября
7
Подсчитано, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере
17 октября
5
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
16 октября
17
«Это невероятно»: Вера объяснил свой уход из саудовского клуба спустя 3 месяца
13 октября
3
Саудовцы готовы купить Винисиуса за 300 миллионов
11 октября
1
Тренер «Аль-Насра» рассказал о физической форме Роналду в 40 лет
10 октября
2
