Роналду прокомментировал смерть новорожденного сына в 2022 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о трагедии в его семье.

Сын футболиста не выжил во время родов в апреле 2022 года.

Джорджина Родригес должна была родить двойню – мальчика и девочку.

«Это был сложный период, но это позволило мне посмотреть на жизнь с другой точки зрения.

Со временем я узнал, что даже в худшие времена нужно дать событиям продолжаться. Нужно пытаться найти баланс между хорошими и плохими моментами.

Моя дочь, которой сейчас три года, – королева семьи, она делает дом счастливым.

Ничто не происходит просто так. Я верю в это. Мы счастливая семья, я этим горжусь», – заявил Роналду.