Роналду прокомментировал смерть новорожденного сына в 2022 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о трагедии в его семье.
- Сын футболиста не выжил во время родов в апреле 2022 года.
- Джорджина Родригес должна была родить двойню – мальчика и девочку.
«Это был сложный период, но это позволило мне посмотреть на жизнь с другой точки зрения.
Со временем я узнал, что даже в худшие времена нужно дать событиям продолжаться. Нужно пытаться найти баланс между хорошими и плохими моментами.
Моя дочь, которой сейчас три года, – королева семьи, она делает дом счастливым.
Ничто не происходит просто так. Я верю в это. Мы счастливая семья, я этим горжусь», – заявил Роналду.
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду