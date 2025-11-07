«Я работаю над этим!»: Роналду и Трамп могут провести совместный подкаст

Журналист и телеведущий Пирс Морган хочет позвать на подкаст Криштиану Роналду и Дональда Трампа.

Подписчик предложил Моргану такую коллаборацию, чтобы прорекламировать ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Два самых известных человека в мире? Просто с ума сойти... Пирс Морган, пожалуйста, сделай то, что обещал», – написал пользователь соцсети X [бывший твиттер].

Ведущий репостнул эту запись и написал: «Я работаю над этим!»