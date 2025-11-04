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Роналду одним словом ответил, когда завершит карьеру

4 ноября 2025, 23:11
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порассуждал о приближении конца профессиональной карьеры.

«Я могу себе представить этот момент. Это произойдет скоро. Но думаю, что я буду готов.

Это будет непросто. Наверное, я заплачу. Мне не трудно заплакать. Я не скрываю своих чувств, потому что честный и открытый человек.

Будет очень, очень сложно. Да. Но я готовлюсь к своему будущему с 25-27 лет. Так что, думаю, я смогу выдержать это давление», – сказал 40-летний португалец.

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Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Бромантан
1762292387
Так всё просто. Студенческим термином, сейчас зачётка работает на него. Он машина и сам этого добился. Но, прямо сейчас он больше получает за бренд, чем за мастерство. Пока он может этим пользоваться, будет играть.
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Foxitkuban
1762317841
БомбардЫр! Это что, одним словом? Ипать, вы математики...
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