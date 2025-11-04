Роналду одним словом ответил, когда завершит карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порассуждал о приближении конца профессиональной карьеры.
«Я могу себе представить этот момент. Это произойдет скоро. Но думаю, что я буду готов.
Это будет непросто. Наверное, я заплачу. Мне не трудно заплакать. Я не скрываю своих чувств, потому что честный и открытый человек.
Будет очень, очень сложно. Да. Но я готовлюсь к своему будущему с 25-27 лет. Так что, думаю, я смогу выдержать это давление», – сказал 40-летний португалец.
- Роналду в «Аль-Насре» с 2023 года. До этого он выступал за «Спортинг», дважды «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».
- Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
- Криштиану – самый высокооплачиваемый футболист в мире.
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду