Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской – в Испании мне легче было забивать, чем здесь»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду уверен, что чемпионат Саудовской Аравии способен конкурировать с топ-5 лигами Европы.

«Я забиваю все больше год за годом. Даже в неудачный сезон у меня было 25 голов. Если бы я сейчас играл в топ-клубе АПЛ, то забил бы столько же. Мне не нужно ничего доказывать, ведь цифры не врут.

Люди не могут говорить о саудовской лиге, потому что они никогда здесь не были и не играли. Они не знают, что такое бегать при температуре 40 градусов.

И я повторю: саудовская лига намного лучше, чем португальская. Конечно, лучше французской лиги, где только «ПСЖ» [выше уровнем].

Они должны считать голы в Саудовской Аравии для «Золотого мяча». Почему они не считают? Посмотрите, сколько топ-игроков в этом чемпионате. Спросите других футболистов, хороша ли саудовская лига.

Я играл везде, и мне было легче забивать в Испании, чем в Саудовской Аравии», – сказал 40-летний Роналду.