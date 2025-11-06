Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской – в Испании мне легче было забивать, чем здесь»

Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской – в Испании мне легче было забивать, чем здесь»

Вчера, 21:09
7

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду уверен, что чемпионат Саудовской Аравии способен конкурировать с топ-5 лигами Европы.

«Я забиваю все больше год за годом. Даже в неудачный сезон у меня было 25 голов. Если бы я сейчас играл в топ-клубе АПЛ, то забил бы столько же. Мне не нужно ничего доказывать, ведь цифры не врут.

Люди не могут говорить о саудовской лиге, потому что они никогда здесь не были и не играли. Они не знают, что такое бегать при температуре 40 градусов.

И я повторю: саудовская лига намного лучше, чем португальская. Конечно, лучше французской лиги, где только «ПСЖ» [выше уровнем].

Они должны считать голы в Саудовской Аравии для «Золотого мяча». Почему они не считают? Посмотрите, сколько топ-игроков в этом чемпионате. Спросите других футболистов, хороша ли саудовская лига.

Я играл везде, и мне было легче забивать в Испании, чем в Саудовской Аравии», – сказал 40-летний Роналду.

Источник: ютуб-канал Пирса Моргана
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1762453337
для чего вы в каждой новости лепите этот скрин? мы уже поняли, что он дал интервью моргану.
Ответить
Fandorine
1762454466
В Испании тебе было 25, а в Аравии 60
Ответить
Psih86
1762460129
Ну и сколько же там Топ игроков? Только действительно Топ, а не те которые больше никому не нужны.... сказочник...
Ответить
FCSpartakM
1762462995
пытается казаться все еще великим, играя в болоте.
Ответить
