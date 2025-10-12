Капелло – о лучшем футболисте, которого тренировал: «Тусовался каждый день»

Фабио Капелло назвал Роналдо лучшим футболистом, которого он тренировал. Итальянский специалист работал с бразильцем в «Реале» с 2006 по 2007 год.

«Роналдо – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Он обожал вечеринки, был сумасшедшим, весил 94 килограмма и не хотел сбрасывать вес. В какой-то момент я сказал президенту «Реала», что нам придется с ним расстаться, надежды на дальнейшее развитие нет. И мы его отпустили.

Но, повторяю, он лучший из всех, кого я когда-либо тренировал», – сказал Капелло.