Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, как переживал смерть Диогу Жоты.
- 28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
«Сначала я не поверил. Очень грустные новости. Катастрофа. Я много плакал. Это был очень-очень сложный момент для всех – для страны, для семей, для друзей, для партнеров», – сказал Роналду.
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду