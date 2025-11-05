Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, как переживал смерть Диогу Жоты.

28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Сначала я не поверил. Очень грустные новости. Катастрофа. Я много плакал. Это был очень-очень сложный момент для всех – для страны, для семей, для друзей, для партнеров», – сказал Роналду.