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    Стало известно о долге Промеса перед ФНС России

    ФНС России выставила счeт на 455 тысяч рублей экс-вингеру «Спартака» Квинси Промесу, сообщает телеграм-канал SHOT. Кроме того, на компании ООО «Рестбар», совладельцем которой является футболист, висит долг в 58,4 тысячи рублей. У нее сейчас заблокированы счета. Приставы ведут исполнительное производство.

    • Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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    Источник: телеграм-канал SHOT

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    13.01.2025 13:07
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    Комментарии (19)
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    ...уефан
    1736767050
    ...приедет, сам отдаст, наличманом)...
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    Каратель помойников
    1736767478
    А ещё он вшивикам пустых бутылок обещал.питерский лох и чмыролид с тимошкой ждут с нетерпением)))
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    VVM1964
    1736767564
    Срочно депортировать в Россию ! )...
    Ответить
    Пригожин Женя
    1736768635
    о депортировать в россии и посадить его тут в черный дельфин.. может голандцы простят нас
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    Plyash
    1736770684
    Суммы у Антохи смешные,давайте вспомним,хотя бы,штрафы наших "Шумахеров" типа Дзюблы,Джикии,там деньги посерьёзней будут. А Квинси в России нет,как ему оплатить эти сраные для него пол-ляма?Как появится,так сразу и оплатит,однозначно. Удачи тебе,дружище!!!
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    Romeo 123
    1736773671
    А почему раньше не оплатил, значит он так уважает нас и нашу страну, пусть валит домой в гейропу
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    ПалкоВводецъ007
    1736774427
    Этому преступнику наркоторговцу какие то налоговые деньги что высморкаться.
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    NewLife
    1736775321
    "Как стало известно SHOT," Вот интересно узнать, как это стало известно, как футболист мог задолжать ФНСу, и каким образом выставлен этот счет, на какой ИНН. Скорее всего очередной фейк из телеграм канала.
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    Айболид
    1736789770
    херра помойникова корёжит . однозначно .))))))))))))
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    andr45
    1736841664
    Как он может платить налоги, если счета российской компании Квинси Промеса заблокировала налоговая?) Какие же идиёты работают в рассейских СМИ и налоговой(
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