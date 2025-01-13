Стало известно о долге Промеса перед ФНС России

ФНС России выставила счeт на 455 тысяч рублей экс-вингеру «Спартака» Квинси Промесу, сообщает телеграм-канал SHOT. Кроме того, на компании ООО «Рестбар», совладельцем которой является футболист, висит долг в 58,4 тысячи рублей. У нее сейчас заблокированы счета. Приставы ведут исполнительное производство.

Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.

Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.