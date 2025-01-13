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    Агент Барбоза оценил ситуацию с Николсоном в «Спартаке»

    Агент Паулу Барбоза высказался о возможности ухода нападающего Шамара Николсона из «Спартака».

    – Нужно ли «Спартаку» оставлять Николсона в клубе?

    – Если «Спартак» был готов к трансферу Николсона в Мексику, значит в российском клубе считают нецелесообразным факт продолжения нападающим карьеры в команде. Я думаю, что решение со стороны «Спартака» уже принято.

    – Куда мог бы перейти нападающий «Спартака» Николсон?

    – Николсон может играть в любом чемпионате. Вопрос в другом, хочет ли он этого и на каких условиях? В этом заключается проблема, как мне кажется.

    – Вы считаете, что у Николсона могут быть завышенные условия?

    – Да, конечно.

    – После аренды во французский «Клермон» Николсон вырос в цене. Может «Спартаку» вновь отправить его в аренду?

    – Я думаю, что это целесообразно.

    – То есть «Спартаку» лучше сконцентрироваться на аренде Николсона?

    – Я считаю, что все идет к этому.

    • 27-летний Николсон провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к Николсону со стороны «Атласа» и «Тихуаны».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    13.01.2025 12:01
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    Комментарии (2)
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    zigbert
    1736779048
    Уж лучше продать а на его место найти более классного нападающего. Его способности уже известны а для решения более высоких задач, Спартаку нужен забивной форвард.
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    Александр-Балашов-google
    1736785942
    Хм... Продать?Легче сказать, чем сделать, не каждая команда потянет его зарплату, да и Спартак не задаром его отдаст,а в Мексику он и сам не захочет, так можно вообще потерять его бесплатно, если красно-белые упрутся. Уж лучше в аренду отдать.
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