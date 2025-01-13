Агент Барбоза оценил ситуацию с Николсоном в «Спартаке»

Агент Паулу Барбоза высказался о возможности ухода нападающего Шамара Николсона из «Спартака».
– Нужно ли «Спартаку» оставлять Николсона в клубе?
– Если «Спартак» был готов к трансферу Николсона в Мексику, значит в российском клубе считают нецелесообразным факт продолжения нападающим карьеры в команде. Я думаю, что решение со стороны «Спартака» уже принято.
– Куда мог бы перейти нападающий «Спартака» Николсон?
– Николсон может играть в любом чемпионате. Вопрос в другом, хочет ли он этого и на каких условиях? В этом заключается проблема, как мне кажется.
– Вы считаете, что у Николсона могут быть завышенные условия?
– Да, конечно.
– После аренды во французский «Клермон» Николсон вырос в цене. Может «Спартаку» вновь отправить его в аренду?
– Я думаю, что это целесообразно.
– То есть «Спартаку» лучше сконцентрироваться на аренде Николсона?
– Я считаю, что все идет к этому.
- 27-летний Николсон провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Николсону со стороны «Атласа» и «Тихуаны».