Агент Барбоза оценил ситуацию с Николсоном в «Спартаке»

Агент Паулу Барбоза высказался о возможности ухода нападающего Шамара Николсона из «Спартака».

– Нужно ли «Спартаку» оставлять Николсона в клубе?

– Если «Спартак» был готов к трансферу Николсона в Мексику, значит в российском клубе считают нецелесообразным факт продолжения нападающим карьеры в команде. Я думаю, что решение со стороны «Спартака» уже принято.

– Куда мог бы перейти нападающий «Спартака» Николсон?

– Николсон может играть в любом чемпионате. Вопрос в другом, хочет ли он этого и на каких условиях? В этом заключается проблема, как мне кажется.

– Вы считаете, что у Николсона могут быть завышенные условия?

– Да, конечно.

– После аренды во французский «Клермон» Николсон вырос в цене. Может «Спартаку» вновь отправить его в аренду?

– Я думаю, что это целесообразно.

– То есть «Спартаку» лучше сконцентрироваться на аренде Николсона?

– Я считаю, что все идет к этому.