Рианчо оценил скорый уход Селихова из «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение клуба прекратить сотрудничество с Александром Селиховым.

Сообщалось, что контракт с вратарем могут расторгнуть уже зимой.

– Какой вам запомнилась работа с Селиховым?

– Он вeл себя правильно, профессионально и вежливо.

– Вы считаете его сильным футболистом?

– Да, конечно.

– Но два года назад вы сказали, что не понимаете, почему «Спартак» продлил с ним контракт...

– У всех бывают взлeты и падения. А тогда я говорил, что не нужно продлевать контракт просто так, нужно, если игрок удовлетворяет требования тренерского штаба.

Если игрок находится в хорошем состоянии, контракт продлевают, если в плохом – нет. Но клуб не должен продлевать контракт с легендами, если они находятся в плохой форме.