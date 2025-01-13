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    Рианчо оценил скорый уход Селихова из «Спартака»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение клуба прекратить сотрудничество с Александром Селиховым.

    Сообщалось, что контракт с вратарем могут расторгнуть уже зимой.

    – Какой вам запомнилась работа с Селиховым?

    – Он вeл себя правильно, профессионально и вежливо.

    – Вы считаете его сильным футболистом?

    – Да, конечно.

    – Но два года назад вы сказали, что не понимаете, почему «Спартак» продлил с ним контракт...

    – У всех бывают взлeты и падения. А тогда я говорил, что не нужно продлевать контракт просто так, нужно, если игрок удовлетворяет требования тренерского штаба.

    Если игрок находится в хорошем состоянии, контракт продлевают, если в плохом – нет. Но клуб не должен продлевать контракт с легендами, если они находятся в плохой форме.

    • Контракт Селихова истекает 30 июня.
    • В 2017 году он становился чемпионом в составе «Спартака».
    • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    13.01.2025 17:17
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1736779272
    надо помоложе на подмену и самому Саше нужно практики побольше
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