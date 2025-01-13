Рианчо оценил скорый уход Селихова из «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение клуба прекратить сотрудничество с Александром Селиховым.
Сообщалось, что контракт с вратарем могут расторгнуть уже зимой.
– Какой вам запомнилась работа с Селиховым?
– Он вeл себя правильно, профессионально и вежливо.
– Вы считаете его сильным футболистом?
– Да, конечно.
– Но два года назад вы сказали, что не понимаете, почему «Спартак» продлил с ним контракт...
– У всех бывают взлeты и падения. А тогда я говорил, что не нужно продлевать контракт просто так, нужно, если игрок удовлетворяет требования тренерского штаба.
Если игрок находится в хорошем состоянии, контракт продлевают, если в плохом – нет. Но клуб не должен продлевать контракт с легендами, если они находятся в плохой форме.
- Контракт Селихова истекает 30 июня.
- В 2017 году он становился чемпионом в составе «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.