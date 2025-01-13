Мостовой объяснил, от чего будет зависеть успех Кахигао в «Спартаке»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от работы Франсиса Кахигао на посту спортивного директора «Спартака».

– А что ждать от нового спортдира? Полгода назад тоже был новый директор, а год назад – ещe один новый директор. Два года назад тоже был новый.

Поэтому какая разница? Чего там ждать-то? В футболе давным-давно всe придумано. Пришeл, деньги есть – купил. Денег нет – не купил.

Что здесь придумывать-то? «Спартак» был, есть и будет после всех тех, кто приходил, кто уходил.

– Кахигао в интервью аккуратно говорил о том, что сейчас с трансферами не всe так просто. Не подкладывал ли он своеобразную солому, что ярких трансферов не будет?

– Да мне вообще всe равно. Они работают, у них деньги, они зарабатывают. Нам зачем туда лезть?