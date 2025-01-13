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    Селюк объяснил, почему «Спартак» не продаст Угальде зимой

    Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что Манфред Угальде не покинет «Спартак» в текущее трансферное окно.

    «Готов поспорить, что зимой «Спартак» никуда его не продаст. Будь то «ПСЖ» или «Монако». Если москвичи сейчас расстанутся со своим ведущим нападающим, грош им цена! Объясню. Вы хотите стать чемпионами или как?

    Угальде купили за 13 миллионов. Потратили деньги на зарплату, на агента. Так? А теперь намерены продать за 20 или 30? Ну и что в остатке? Какая выгода? Заработаете вы 5 миллионов. Ну максимум 10. А дальше-то что? Кто будет забивать? Шамар Николсон? Или Соболева вернут?

    «Спартак» всего в двух очках от «Краснодара». В двух, понимаете? Вся борьба еще впереди. Но по тому, как команда Станковича выглядела перед паузой, она была явно сильнее всех конкурентов!

    Так зачем же сейчас убирать своего ударного форварда? Чтобы опять откатиться на шестое место? И что скажут болельщики? Для «Спартака» даже второе место – неудача. А сейчас есть реальный шанс побороться за золото!

    «Спартаку» надо не Угальде продавать, а думать, куда пристроить Николсона. От Виллиана Жозе уже избавились. На очереди Шамар», – сказал Селюк.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.
    • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2025 13:47
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    Комментарии (7)
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    Борис34684
    1736766832
    Шестое место занято.
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    Иван Петров 1986
    1736768186
    Как он догадался?
    Ответить
    zigbert
    1736776296
    Тоже называется сделал открытие. Здесь и без Селюка все понятно.
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    Plyash
    1736776307
    Какой умный этот индюк,по фамилии Селюк!!!! Чего в агентах бегаешь до сих пор,пора уже в Администрацию...куда-нибудь...на хрен...
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    alefreddy
    1736779009
    трудно нам без него разобраться
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