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    Мостовой – об Иличе: «Такой игрок не стоит 25 миллионов»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере 23-летнего сербского хавбека «Торино» Ивана Илича в московский клуб.

    «Футболисты с заоблачной стоимостью в нашем чемпионате, конечно же, не нужны. А без еврокубков – точно нет. «Зенит» летом не купил Илича, потому что поняли, что это огромная переплата.

    Такой игрок не стоит 25 миллионов. Максимум 10, и то это хорошо для него будет. Несколько раз смотрел матчи «Торино». Он же в середине играет. Он же не нападающий, который может гарантировать мячей 15-20 за сезон.

    Я не против легионеров. Не имеет значения, из какой страны футболист. Если он сильнее россиянина, то нет вопросов.

    Многие кричат, что нужны свои, а у первых четырeх команд в РПЛ по 8-10 иностранцев в основе выходит. В общем, за такую сумму Илич «Спартаку» не нужен», – сказал Мостовой.

    • По данным «Спорт-Экспресса», сумма сделки между «Спартаком» и «Торино» по Иличу может составить 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне серб провел 13 матчей за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    13.01.2025 13:31
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    Комментарии (9)
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    Skull_Boy
    1736764508
    Конечно не стоит и уже в Латиностане прочухали, что можно сливать хлам за нереальное бабло олухам из России, а теперь и дошло до Италии
    Ответить
    andr45
    1736764863
    Конечно, не стоит) Даже такие звезды, как Соболев и Глебов стоят от 10 до 13 млн.евро
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1736765572
    Правильно говорит.
    Ответить
    andr45
    1736765598
    Сашок зрит в корень, его не проведешь) PS МОСТОВОЙ «Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Я даже не знаю, кто это и где он играл.» «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза.  «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная» Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие? Амарал играл в футбол? Да где он там играл?»
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    ...уефан
    1736767914
    ...в данном, конкретном случае, вопрос, скорее, не про деньги, а про функционал игрока и его место на поле и в команде и насколько обоснован или необоснован его переход. У Спартака, как минимум три позиции требующие усиления, да и с ротацией состава не ахти...
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    NewLife
    1736774784
    Мостовой, балабол, а ты кого предлагаешь и почем ?
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    Тинез Розоп
    1736776032
    За ростом цен не уследить. Смело прибавляйте в этом году 5+ 7 лямов к стоимости...( игр 5 сыграет)
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    alefreddy
    1736778737
    никто не знает за сколько прицениваются.Может за половину.Вон Жозе раструбили 5 лямов а он бесплатно уходит
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    serhio80
    1736782653
    Блохастые за 10 купили форварда, который заявил что голы для него не главное) главное что не переплатили)
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