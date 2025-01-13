Мостовой – об Иличе: «Такой игрок не стоит 25 миллионов»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере 23-летнего сербского хавбека «Торино» Ивана Илича в московский клуб.
«Футболисты с заоблачной стоимостью в нашем чемпионате, конечно же, не нужны. А без еврокубков – точно нет. «Зенит» летом не купил Илича, потому что поняли, что это огромная переплата.
Такой игрок не стоит 25 миллионов. Максимум 10, и то это хорошо для него будет. Несколько раз смотрел матчи «Торино». Он же в середине играет. Он же не нападающий, который может гарантировать мячей 15-20 за сезон.
Я не против легионеров. Не имеет значения, из какой страны футболист. Если он сильнее россиянина, то нет вопросов.
Многие кричат, что нужны свои, а у первых четырeх команд в РПЛ по 8-10 иностранцев в основе выходит. В общем, за такую сумму Илич «Спартаку» не нужен», – сказал Мостовой.
- По данным «Спорт-Экспресса», сумма сделки между «Спартаком» и «Торино» по Иличу может составить 25 миллионов евро.
- В этом сезоне серб провел 13 матчей за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро.