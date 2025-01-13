Смородская оценила работу Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы команды на медали чемпионата России в этом сезоне и оценила работу главного тренера команды Михаила Галактионова.
– Способен ли «Локомотив» попасть в тройку по итогам сезона?
– Я думаю, что да.
– Состав команды позволяет бороться за тройку, потому что многие говорят об отсутствие сильного форварда и центрального защитника?
– Я считаю, что неплохой состав у «Локомотива». Можно побороться за тройку. Тем более что чемпионат стал проще. Можно и с более слабым составом попадать в тройку.
– Галактионов достаточно соответствует тому уровню, чтобы заговорили о чемпионстве «Локомотива»?
– Сложно судить про Галактионова. Пока я не вижу ничего выдающего. Может, он себя ещe покажет.
- После 18 туров «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками. Отставание от лидера составляет 4 балла.
- Команда завершила первую часть сезона безвыигрышной серией из 4 матчей.