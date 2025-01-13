Смородская оценила работу Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы команды на медали чемпионата России в этом сезоне и оценила работу главного тренера команды Михаила Галактионова.

– Способен ли «Локомотив» попасть в тройку по итогам сезона?

– Я думаю, что да.

– Состав команды позволяет бороться за тройку, потому что многие говорят об отсутствие сильного форварда и центрального защитника?

– Я считаю, что неплохой состав у «Локомотива». Можно побороться за тройку. Тем более что чемпионат стал проще. Можно и с более слабым составом попадать в тройку.

– Галактионов достаточно соответствует тому уровню, чтобы заговорили о чемпионстве «Локомотива»?

– Сложно судить про Галактионова. Пока я не вижу ничего выдающего. Может, он себя ещe покажет.