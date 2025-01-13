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    Смородская оценила работу Галактионова

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы команды на медали чемпионата России в этом сезоне и оценила работу главного тренера команды Михаила Галактионова.

    – Способен ли «Локомотив» попасть в тройку по итогам сезона?

    – Я думаю, что да.

    – Состав команды позволяет бороться за тройку, потому что многие говорят об отсутствие сильного форварда и центрального защитника?

    – Я считаю, что неплохой состав у «Локомотива». Можно побороться за тройку. Тем более что чемпионат стал проще. Можно и с более слабым составом попадать в тройку.

    – Галактионов достаточно соответствует тому уровню, чтобы заговорили о чемпионстве «Локомотива»?

    – Сложно судить про Галактионова. Пока я не вижу ничего выдающего. Может, он себя ещe покажет.

    • После 18 туров «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками. Отставание от лидера составляет 4 балла.
    • Команда завершила первую часть сезона безвыигрышной серией из 4 матчей.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    13.01.2025 12:17
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1736765883
    Если взять результаты и средства, которыми они достигнуты, то Галактионов за последние полтора сезона - лучший тренер РПЛ. А так как интеллект медам Смородской ниже, чем у инфузории, то ей по определению не дано сиё понять)
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    Александр.Т.
    1736775501
    Ахахах а что она говорила перед сезоном когда убрали типа лидеров команды
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    zigbert
    1736777038
    Концовка последней части чемпионата получилась не совсем удачной но все же Галактионов создал интересный коллектив, который способен на многое. А спады бывают у любой команды.
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