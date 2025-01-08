Бышовец сравнил Тюкавина с Угальде и Кордобой

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Перепады в игре Тюкавина естественны. Всe-таки стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно, учитывая, что к нему постоянное и повышенное внимание. Также нужно учитывать физическое, психологическое состояние футболиста и травмы. Но при этом мне кажется, что его игра и сильные качества остаются на хорошем уровне.

На мой взгляд, Тюкавин ничем не уступает Угальде и Кордобе. Я бы даже сказал, что его качества даже разнообразнее. Константин всe-таки больше футболист, который играет на команду и на партнeров. И вот эта его разносторонность влияет на результаты клуба», – сказал Бышовец.