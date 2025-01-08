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    Бышовец сравнил Тюкавина с Угальде и Кордобой

    Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

    «Перепады в игре Тюкавина естественны. Всe-таки стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно, учитывая, что к нему постоянное и повышенное внимание. Также нужно учитывать физическое, психологическое состояние футболиста и травмы. Но при этом мне кажется, что его игра и сильные качества остаются на хорошем уровне.

    На мой взгляд, Тюкавин ничем не уступает Угальде и Кордобе. Я бы даже сказал, что его качества даже разнообразнее. Константин всe-таки больше футболист, который играет на команду и на партнeров. И вот эта его разносторонность влияет на результаты клуба», – сказал Бышовец.

    • В текущем сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • 22-летний нападающий «Спартака» Манфред Угальде провел 22 матча за «Спартак» в текущем сезоне, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • 31-летний Джон Кордоба в текущем сезоне принял участие в 18 встречах за «Краснодар», отметился 8 мячами и 5 голевыми пасами.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1736330436
    ну да только Угальде забил столько же как и двое других
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    NewLife
    1736337351
    Смотри на тАбло))))
    Ответить
    R_a_i_n
    1736338655
    Тюкавин 3 голевые передачи, Угальде 3, Кордоба 5, но на команду лучше всех играет именно Тюкавин. Заетрахали эти эксперты типа.
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