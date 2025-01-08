Агент Тюкавина высказался об интересе к игроку других клубов

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, что зарубежные клубы сохраняют интерес к форварду.

– Костя еще не приехал из отпуска, вернется 11-го, узнаю, как отдохнул. Но вроде всем доволен.

– Представитель Батракова постоянно рассказывает про интерес к игроку зарубежных клубов. Константином тоже постоянно интересуются?

– Интерес есть, но человек отдыхает, я не дергаю. Время от времени какие-то разговоры ведутся. Но зачем пыль на вентилятор пускать?