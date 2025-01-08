Агент Тюкавина высказался об интересе к игроку других клубов

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, что зарубежные клубы сохраняют интерес к форварду.
– Костя еще не приехал из отпуска, вернется 11-го, узнаю, как отдохнул. Но вроде всем доволен.
– Представитель Батракова постоянно рассказывает про интерес к игроку зарубежных клубов. Константином тоже постоянно интересуются?
– Интерес есть, но человек отдыхает, я не дергаю. Время от времени какие-то разговоры ведутся. Но зачем пыль на вентилятор пускать?
- В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро.