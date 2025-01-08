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    • Агент Тюкавина высказался об интересе к игроку других клубов

    Агент Тюкавина высказался об интересе к игроку других клубов

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, что зарубежные клубы сохраняют интерес к форварду.

    – Костя еще не приехал из отпуска, вернется 11-го, узнаю, как отдохнул. Но вроде всем доволен.

    – Представитель Батракова постоянно рассказывает про интерес к игроку зарубежных клубов. Константином тоже постоянно интересуются?

    – Интерес есть, но человек отдыхает, я не дергаю. Время от времени какие-то разговоры ведутся. Но зачем пыль на вентилятор пускать?

    • В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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