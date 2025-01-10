Представитель Тюкавина сказал, может ли игрок провести всю карьеру в «Динамо»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока.

– Отпуск постепенно подходит к концу. Какой у Константина настрой на весеннюю часть сезона?

– Все нормально. Костя приедет в Москву 11-го или 12-го. Пройдет медобследование и поедет на сборы.

– Какая главная цель у Константина на 2025 год? Уехать в Европу?

– Показывать себя в каждой игре и приносить пользу команде. Попробовать выиграть с «Динамо» Кубок или медали. В этом и смысл играть футбол. Что касается Европы, если будет предложение хорошее, то уедет. Там есть отступные, которые в Европе знают.

Не забывайте, что ему 22 года. Было бы ему 35, то нужно было бы побыстрее уехать, чтобы попробовать себя в Европе. Как будет, так будет. Главное, в каждой игре себя показывать. Без травм еще. Все остальное приложится.

– Допускаете ли вы возможность, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо» и станет таким же символом клуба, как Акинфеев в ЦСКА?

– Я честно, в это не очень верю. Он с уважением относится к «Динамо», Константин с пяти лет в этом клубе. Думаю, в любом случае будет шанс попробовать себя в Европе. Только не лишь бы уехать, а в хорошем чемпионате.

Я допускаю, что после окончания карьеры он станет тренером «Динамо». У нас Тихонов и Титов вроде спартаковцы, но всю карьеру не получилось провести в одном клубе.