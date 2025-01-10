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    • Представитель Тюкавина сказал, может ли игрок провести всю карьеру в «Динамо»

    Представитель Тюкавина сказал, может ли игрок провести всю карьеру в «Динамо»

    Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока.

    – Отпуск постепенно подходит к концу. Какой у Константина настрой на весеннюю часть сезона?

    – Все нормально. Костя приедет в Москву 11-го или 12-го. Пройдет медобследование и поедет на сборы.

    – Какая главная цель у Константина на 2025 год? Уехать в Европу?

    – Показывать себя в каждой игре и приносить пользу команде. Попробовать выиграть с «Динамо» Кубок или медали. В этом и смысл играть футбол. Что касается Европы, если будет предложение хорошее, то уедет. Там есть отступные, которые в Европе знают.

    Не забывайте, что ему 22 года. Было бы ему 35, то нужно было бы побыстрее уехать, чтобы попробовать себя в Европе. Как будет, так будет. Главное, в каждой игре себя показывать. Без травм еще. Все остальное приложится.

    – Допускаете ли вы возможность, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо» и станет таким же символом клуба, как Акинфеев в ЦСКА?

    Я честно, в это не очень верю. Он с уважением относится к «Динамо», Константин с пяти лет в этом клубе. Думаю, в любом случае будет шанс попробовать себя в Европе. Только не лишь бы уехать, а в хорошем чемпионате.

    Я допускаю, что после окончания карьеры он станет тренером «Динамо». У нас Тихонов и Титов вроде спартаковцы, но всю карьеру не получилось провести в одном клубе.

    • В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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