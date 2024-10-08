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    • Президент «Барселоны» прокомментировал завершение карьеры Иньесты

    Президент «Барселоны» прокомментировал завершение карьеры Иньесты

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал заявление об уходе Андреса Иньесты из профессионального футбола.

    Испанский полузащитник закончил карьеру в 40-летнем возрасте.

    «Иньеста – ключевой человек для понимания успехов и ценностей «Барсы». Мы говорим об игроке из Ла Масии, который рос дома и как футболист, и как личность.

    Поэтому Иньеста воплощает в себе ценности, очень глубоко укоренившиеся в клубе, такие как преданность делу, ответственность, старание.

    Андрес вдохновил многих футболистов нынешней «Барсы», ему хотели подражать многие из тех, кто сегодня играют в первой команде. Он прошлое, настоящее и будущее «Барсы».

    Иньеста – часть нашей идентичности, он всегда был командным игроком, преданным своему делу. Я также храню в памяти, как и другие болельщики клуба, ту элегантность, с которой он играл. Его манера разворачиваться, вести мяч...

    Он спортсмен, заставляющий гордиться тем, что он человек «Барсы». Его все любят. Он всегда проявлял мастерство и добродушие, он показал себя хорошим человеком.

    Все помнят его гол на «Стэмфорд Бридж» [в полуфинале ЛЧ с «Челси»]. Но, конечно, гораздо больше игр Иньесты навсегда останутся в нашей памяти», – сказал Лапорта.

    • Большую часть карьеры Иньеста провел в «Барселоне», с которой выиграл 32 трофея.
    • Андрес – победитель Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
    • На клубном уровне он также выступал за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    08.10.2024 22:44
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