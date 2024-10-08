Президент «Барселоны» прокомментировал завершение карьеры Иньесты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал заявление об уходе Андреса Иньесты из профессионального футбола.

Испанский полузащитник закончил карьеру в 40-летнем возрасте.

«Иньеста – ключевой человек для понимания успехов и ценностей «Барсы». Мы говорим об игроке из Ла Масии, который рос дома и как футболист, и как личность.

Поэтому Иньеста воплощает в себе ценности, очень глубоко укоренившиеся в клубе, такие как преданность делу, ответственность, старание.

Андрес вдохновил многих футболистов нынешней «Барсы», ему хотели подражать многие из тех, кто сегодня играют в первой команде. Он прошлое, настоящее и будущее «Барсы».

Иньеста – часть нашей идентичности, он всегда был командным игроком, преданным своему делу. Я также храню в памяти, как и другие болельщики клуба, ту элегантность, с которой он играл. Его манера разворачиваться, вести мяч...

Он спортсмен, заставляющий гордиться тем, что он человек «Барсы». Его все любят. Он всегда проявлял мастерство и добродушие, он показал себя хорошим человеком.

Все помнят его гол на «Стэмфорд Бридж» [в полуфинале ЛЧ с «Челси»]. Но, конечно, гораздо больше игр Иньесты навсегда останутся в нашей памяти», – сказал Лапорта.